Καστοριά

Δραματική έκκληση: "Να τεθεί σε καραντίνα ο νομός Καστοριάς"

Κραυγή αγωνίας από τους φορείς του ακριτικού νομού εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού...

«Να κηρυχθεί ο νομός Καστοριάς σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και παράλληλα να τεθεί σε καραντίνα εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού», ζητούν με ομόφωνη απόφαση τους οι φορείς της Καστοριάς.

Στην έκτακτη σύσκεψη που έγινε με πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου και στην οποία συμμετείχαν οι δύο βουλευτές, οι τρείς δήμαρχοι, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και ο πρόεδρος του Νοσοκομείου Καστοριάς, συμφωνήθηκε να σταλεί επιστολή στον ΕΟΔΥ, στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο υπουργείο Υγείας και στο γραφείο του πρωθυπουργού, όπου θα τονίζεται η ανάγκη να παρθούν άμεσα μέτρα στήριξης της Καστοριάς προκειμένου να ανακοπή η εξάπλωση του ιού που απέχει σε ποσοστά από τον πανελλαδικό μέσο όρο.

Όπως τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόππουλος «έχουμε 2 θανάτους από την Καστοριά και 14 κρούσματα Κορονοϊού, γεγονός που μας ανησυχεί αρκετά για τις επόμενες ημέρες». Τόνισε ότι ζητάμε να εξεταστεί σοβαρά η περίπτωση «να κηρηχθει ο νομός σε καραντίνα με επιχειρησιακό σχέδιο τέτοιο που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις επιβράδυνσης της εξάπλωσης του ιού».

Ο κ. Σαββόπουλος όπως και ο δήμαρχος Καστοριάς Γιάννης Κορεντσίδης εξέφρασαν την αγωνία τους για το γεγονός ότι στο νοσοκομείο του νομού «υπάρχουν αρκετά κρούσματα κορονοϊού σε Ιατρούς και νοσηλευτές» επεσήμαναν ότι αυτό «δημιουργεί δυσπιστία και ανησυχία στους πολίτες άλλα και πρόβλημα στο ίδιο το προσωπικό» και ζήτησαν από τον ΕΟΔΥ να προβεί άμεσα σε εξετάσεις όλου του προσωπικού του νοσοκομείου.

Παράλληλα ζήτησαν την άμεση πρόσληψη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού η ακόμη την μετακίνηση του από άλλες μονάδες της περιοχής και εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για την πορεία των κρουσμάτων το επόμενο διάστημα αφού έως σήμερα η Καστοριά έχει 14 κρούσματα σ'ένα πληθυσμό 42.000 κατοίκων όπου οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι.