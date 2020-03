Θεσσαλονίκη

Εμπρησμός σε οχήματα της ΕΥΑΘ (βίντεο)

Ολοσχερής καταστροφή οχημάτων έργου πόλης στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη ζημιά και σε εξοπλισμό.

«Στάχτη» έγιναν τέσσερα βανάκια συνεργείου πόλης της ΕΥΑΘ, όταν άγνωστοι τα πυρπόλησαν τη νύχτα.

Και τα τέσσερα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη φωτιά, ενώ μαζί με τα οχήματα καταστράφηκαν και εργαλεία, όπως δήλωσε εργαζόμενος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως φαίνεται, οι δράστες, που χτύπησαν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, τοποθέτησαν πλάκες με παραφίνη και πυρπόλησαν τα βαν.

Τα οχήματα βρίσκονταν σε αμαξοστάσιο της ΕΥΑΘ στις 40 Εκκλησιές.

Το προσωπικό της ΕΥΑΘ εργάζεται με βάρδιες ασφαλείας, τηρώντας τα μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό.