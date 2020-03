Λέσβος

Νεκρό παιδί απο την φωτιά στην Μόρια

Εφιαλτική ήταν η κατάληξη της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημερι της Δευτέρας.

Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε στο ΚΥΤ της Μόριας, καθώς ένα παιδί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχασε την ζωή του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα παιδί, μόλις 6 ετών.

Τις φλόγες ευνόησε ο άνεμος που έπνεε στην περιοχή, βοηθώντας τις να καταστρέψουν μέρος του καταυλισμού, μέσα στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας. στον οποίο διαμένουν αιτούντες άσυλο.

Άμεση ήταν η παρέμβαση 13 πυροσβεστών που έσπευσαν στην περιοχή με 5 οχήματα, ωστόσο το έργο των στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δυσχέραναν η πυκνή διάταξη των σκηνών και των άλλων κατασκευών.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των πυροσβεστών, καταστράφηκε ένα κοντέινερ που χρησίμευε ως κατοικία και αρκετές σκηνές και παραπήγματα δίπλα απο το κοντέινερ.

Σε δήλωση της, η βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα, αναφέρει «Για ακόμα μια φορά στο κολαστήριο της Μόριας θρηνούμε τη ζωή ενός 6χρονου παιδιού, όσο η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά τον απεγκλωβισμό των χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά. Προκαλεί μάλιστα, λέγοντας ότι για τις άθλιες συνθήκες, που επικρατούν στα hot spots, φταίνε οι κινητοποιήσεις των νησιωτών, που δεν επέτρεψαν την κατασκευή των νέων κολαστηρίων φυλακών! Για την αδιαλλαξία της προς το λαό των νησιών, θα έρθει η ώρα που η κυβέρνηση θα λογοδοτήσει. Τώρα όμως πρέπει να σταματήσει να εγκληματεί σε βάρος των χιλιάδων θυμάτων του πολέμου και της εξαθλίωσης, προχωρώντας εδώ και τώρα στον απεγκλωβισμό τους από τα νησιά και τη χώρα για τις χώρες του προορισμού τους».