Πρέβεζα

Κορονοϊός: Στήθηκε σκηνή έξω από το νοσοκομείο (εικόνες)

Την έστησαν μέλη της Λέσχης Καταδρομέων για τις αυξημένες ανάγκες του προσωπικού.

Μία σκηνή στήθηκε το Σαββατοκύριακο στον αύλειο χώρο του Νοσοκομείου Πρέβεζας, για να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες λόγω της επιδημίας κορονοϊού.

Την σκηνή έστησαν μέλη της Λέσχης Καταδρομέων του νομού Πρέβεζας, δίπλα στην είσοδο του Νοσοκομείου, κατόπιν αιτήματος της διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος και της Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου.

Σε ανακοίνωσή της η Λέσχη Καταδρομέων ανέφερε πως θα λειτουργήσει για «την υποδοχή ύποπτων κρουσμάτων πριν αυτά εισέλθουν στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου», ωστόσο η διοίκηση του Νοσοκομείου Πρέβεζας διευκρίνισε πως προορίζεται για χρήση από το υγειονομικό προσωπικό και συγκεκριμένα για να αλλάζει με ασφάλεια τα μέσα προσωπικής προστασίας (προστατευτική στολή, γάντια, μάσκες, κτλ.)