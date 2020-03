Δωδεκανήσα

Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους στην Ρόδο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε στο προσωπικό ασφαλείας του αεροδρομίου, το οποίο έθεσε σε εφαρμογή το ειδικό σχέδιο που προβλέπεται.

Έκτακτη προσγείωση πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου, αεροσκάφος της ΤUI, το οποίο ξεκίνησε από την Αίγυπτο και είχε προορισμό το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτη στη Γερμανία.



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο κυβερνήτης ζήτησε άδεια από τον πύργο ελέγχου της Ρόδου για να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση του αεροσκάφος Boing 737.



Αμέσως το προσωπικό ασφαλείας του αεροδρομίου έθεσε σε εφαρμογή το ειδικό σχέδιο που προβλέπεται και το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα στο «Διαγόρας» της Ρόδου.



Θα ακολουθήσει τεχνικός έλεγχος από εξειδικευμένο προσωπικό.

Φωτογραφία: rodiaki.gr