Κοζάνη

Κορονοϊός: Ο Γιώργος Κασαπίδης στον ΑΝΤ1 για τα χωριά σε καραντίνα και το Νοσοκομείο Καστοριάς (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας για τους κατοίκους των χωριών, τον κορονοϊό και την πληθώρα κρουσμάτων και μεταξύ των επαγγελματιών Υγείας.