Μεσσηνία

Κορονοϊός: θετικό το δείγμα από γιατρό στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Τι αναφέρει ο Διοικητής του Νοσοκομείου για την ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ. «Συναγερμός» στο θεραπευτήριο και την τοπική κοινωνία

Κινητοποίηση έχει σημάνει στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, καθώς επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στη Μεσσηνία.

Πρόκειται για γιατρό του ιδρύματος, ο οποίος βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη του διοικητή του Νοσοκομείου Γιώργου Μπέζου με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τα μέτρα που θα ληφθούν από εδώ και πέρα στο χώρο.

Τέσσερα ακόμα δείγματα, που εξετάστηκαν βγήκαν αρνητικά ενώ αναμένονται απαντήσεις για τουλάχιστον 10 ακόμα περιπτώσεις.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση του Νοσοκομείου Καλαμάτας:

"Ανακοινώνεται ότι σήμερα Τρίτη 17/3/2020 και ύστερα από ενημέρωση που είχαμε από το Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, από τα τελευταία πέντε (5) δείγματα που είχαν σταλεί από το Νοσοκομείο Καλαμάτας βρέθηκαν τα τέσσερα (4) αρνητικά και το ένα (1) θετικό.

Το Νοσοκομείο Καλαμάτας βρίσκεται σε απόλυτο συντονισμό και συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την διαχείριση της συγκεκριμένης περίπτωσης.

Συνιστάται ψυχραιμία και αισιοδοξία".