Κοζάνη

Κορονοϊός: Έκκληση από τον ιερέα στην Δαμασκηνιά για επίσκεψη κλιμακίου του ΕΟΔΥ (βίντεο)

Τι λένε κάτοικοι για τα συμπτώματα που εμφανίζουν κυρίως οι υπερήλικες συγχωριανοί. Τι καταγγέλλουν για την καθυστερημένη καραντίνα.