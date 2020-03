Κοινωνία

Η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας στον ΑΝΤ1 για το γκρουπ ταξιδιωτών που μπήκε σε καραντίνα (βίντεο)

Την οργή των κατοίκων προκάλεσε η στάση όσων αψήφησαν κάθε μέτρο και προτροπή προστασίας. Τι λέει η Δωροθέα Κολυνδρίνη για την κινητοποίηση των Αρχών.​