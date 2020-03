Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε πρώην στρατόπεδο (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε πρώην στρατόπεδο στη Θεσσαλονίκη.

Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 2 περίπου τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που αφού απέκλεισαν το σημείο, κατέφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Στο κτήριο, που καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες, διέμεναν κατά καιρούς άστεγοι.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Βίντεο: thestival.gr