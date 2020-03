Δωδεκανήσα

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας στα ΚΥΤ

Εκτός των δομών στα νησιά, όσοι μπήκαν στην Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες. Τι αναφέρει το Υπ. Μετανάστευσης για την επιτάχυνση της δημιουργίας τριών κλειστών κέντρων.

Σε ανακοίνωση του Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρεται:

«Στο πλαίσιο περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού σε πληθυσμό που διαμένει στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (KYT) των νησιών, τα οποία λειτουργούν σε κατάσταση υπερπληρότητας, τίθενται σε εφαρμογή τα ακόλουθα μέτρα: Παραμένουν εκτός των υπαρχόντων ΚΥΤ οι αφιχθέντες μετά την 1/3/2020, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του κορωνοϊού. Εντός των προσεχών ημερών θα μεταφερθούν σε κλειστές δομές της ηπειρωτικής Ελλάδος. Θα υπάρξει περιορισμός της κυκλοφορίας όσων διαμένουν στα ΚΥΤ με διάρκεια ισχύος 30 ημέρες. Η μετάβασή, όσων διαμένουν στα ΚΥΤ, προς τα αστικά κέντρα για την κάλυψη των αναγκών τους θα είναι ελεγχόμενη. Συγκεκριμένα, θα δίνεται η δυνατότητα μετάβασης ανά μία ώρα σε περιορισμένες ομάδες ατόμων στα γειτονικά αστικά κέντρα μεταξύ 7 το πρωί και 7 το βράδυ. Οι ομάδες αυτών των ατόμων θα απαρτίζονται μόνο από ένα μέλος ανά οικογένεια. Ο συντονισμός και έλεγχος της ανωτέρω κυκλοφορίας όσων διαμένουν στα ΚΥΤ, θα πραγματοποιείται με μέριμνα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ η μετάβασή τους θα γίνεται μόνο με την αποκλειστική χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς ελεγχόμενης και περιορισμένης κίνησης. Θα προκριθεί όπου είναι εφικτή η τροφοδοσία των διαμενόντων με τηλεφωνικές παραγγελίες. Ξεκινά άμεσα η διαδικασία μετατροπής των ΚΥΤ Κω & Λέρου, μετά από έγγραφο του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ Γιώργου Χατζημάρκου, σε κλειστές δομές. Επιταχύνεται η διαδικασία ολοκλήρωσης του νέου Κλειστού Κέντρου Σάμου, σε μικρότερη έκταση σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, σε συνέχεια πρόσφατης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με ταυτόχρονο κλείσιμο της ανοικτής δομής στο Βαθύ. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάπτυξης μέσα στα ΚΥΤ ειδικών υγειονομικών μονάδων που περιλαμβάνουν ιατρεία, χώρους νοσούντων απομόνωσης για την περαιτέρω πρόληψη, αλλά και την αντιμετώπιση τυχόν κρουσμάτων. Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κανένα περιστατικό προσβολής από τη νόσο του κορονωϊού ατόμων που διαμένουν μέσα στα ΚΥΤ. Έχουν ήδη ανασταλεί όλες οι επισκέψεις ατόμων/ φορέων, καθώς και δράσεις αυτών εντός των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των δομών φιλοξενίας. Η είσοδος πλέον επιτρέπεται μόνο στους έχοντες εργασία.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, αναφορικά με τα παραπάνω μέτρα περιορισμού, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Από σήμερα, προχωράμε στον δραστικό περιορισμό της κυκλοφορίας των διαμενόντων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών. Από την πρώτη στιγμή, έχουμε θέσει ως προτεραιότητά την προστασία της Δημόσιας Υγείας με κάθε κόστος και για τους κατοίκους των νησιών και για όσους διαμένουν στα ΚΥΤ. Τα μέτρα αυτά κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι άμεσες ενέργειες της Κυβέρνησης, από τον προηγούμενο ήδη μήνα, με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και τη θωράκιση των εθνικών συνόρων, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στο να κρατήσουμε μακριά από τα ΚΥΤ και κατ’ επέκταση τα νησιά μας τον κίνδυνο του κορονωϊού. Περιμένω την κατανόηση και συμμόρφωση όλων των διαμενόντων και εργαζομένων εντός των ΚΥΤ.

Επίσης, μετά το χθεσινό έγγραφο του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργου Χατζημάρκου, θα προχωρήσουμε άμεσα στην μετατροπή των ανοικτών δομών σε κλειστές δομές. Ομοίως, σε συνέχεια της πρόσφατης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου, επιταχύνουμε την διαδικασία ολοκλήρωσης της νέας κλειστής δομής, σε αντικατάσταση της ανοικτής δομής στο Βαθύ. Ήδη σήμερα θα αποστείλω σχετική επιστολή στους Δημάρχους Σάμου, Κω και Λέρου, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή συναίνεση».