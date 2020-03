Μαγνησία

Σκιάθος: Απομόνωση του νησιού λόγω κορονοϊού ζητά ο Δήμαρχος

Επείγουσα επιστολή στα αρμόδια υπουργεία απέστειλε ο Δήμαρχος του νησιού Θοδωρής Τζούμας.



Την απομόνωση της Σκιάθου λόγω κορονοϊού ζήτησε ο δήμαρχος του νησιού, Θοδωρής Τζούμας, με επιστολή που έστειλε τη Δευτέρα στην πολιτική ηγεσία των υπουργείων Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Με την επιστολή που έφερε την ένδειξη «επείγουσα», ο δήμαρχος ζητά απαγόρευση μετακινήσεων προς τη Σκιάθο για όσο διάστημα είναι σε ισχύ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα έκτακτα μέτρα λόγω κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος ζητά να απαγορευτεί η μετακίνηση προς τη Σκιάθο ακτοπλοϊκώς και αεροπορικώς όσο διαρκεί η κρίση με τον κορονοϊό.

Στην επιστολή που επικαλείται η ΕΡΤ, προτείνεται να εξαιρεθεί η μεταφορά προϊόντων και η μετακίνηση για εξαιρετική ανάγκη την οποία θα κρίνει ομάδα που θα αποτελείται από τον Δήμαρχο, τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας, το Λιμενάρχη και τον Διευθυντή του αεροδρομίου.

Μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Σκιάθου επισημαίνει στην επείγουσα επιστολή: «Λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο διάδοσης του ιού από την υποστελέχωση και υπολειτουργία του Κέντρου Υγείας και των συνεπειών που θα επιφέρει τόσο στην υγεία των πολιτών όσο και στην οικονομική ζωή του νησιού, το παραπάνω μέτρο είναι επιβεβλημένο».

Καταλήγοντας, ο δήμαρχος αναφέρει:

«Η Δημοτική Αρχή, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, και με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και τη Δημόσια Υγεία, στοχεύοντας στην αποτροπή μετάδοσης του ιού εφαρμόζει ένα μεθοδικό και συντονισμένο σχέδιο για την προστασία των πολιτών. Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι προληπτικά και σε συνάρτηση, πάντα, με τις οδηγίες της πολιτείας και της επιστημονικής κοινότητας. Τούτες τις ώρες, είναι απολύτως αναγκαίο να τηρήσουμε όλοι υπεύθυνη στάση, προστατεύοντας τον εαυτό μας, τους συνανθρώπους μας, το κοινωνικό σύνολο. Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες! Δεν φοβόμαστε – προστατευόμαστε ! Μένουμε σπίτι!»?