Έβρος

"Πετροπόλεμος" και χημικά στον Έβρο

Νέα "επιχείρηση" παράνομης εισόδου στις Καστανιές...



Να ρίξουν τον φράχτη στις Καστανιές και να περάσουν στην Ελλάδα επιχείρησαν το βράδυ της Τετάρτης δεκάδες εγκλωβισμένοι στο τουρκικό έδαφος

Είχαν, μάλιστα και την βοήθεια των τουρκικών Αρχών που εκτόξευαν δακρυγόνα προς την πλευρά των δυνάμεων των ΜΑΤ.

Ωστόσο, οι Έλληνες αστυνομικοί και συνοριοφύλακες απέτρεψαν και αυτήν την προσπάθεια παράνομης εισόδου στη χώρα μας..

Οι ελληνικές δυνάμεις έκαναν χρήση και του νέου ανεμιστήρα που έχει επιστρατευτεί και απωθεί τα χημικά πίσω στην τουρκική πλευρά.

Στην περιοχή επιχειρούν και δυνάμεις της Frontex. Η βραδυνή... "έφοδος" ήταν η δεύτερη επιχείρηση παράνομης εισόδου καθώς και τα ξημερώματα επαναλήφθηκε ανάλογο εκρηκτικό σκηνικό.