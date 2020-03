Ηλεία

Κορονοϊός: δόθηκε η άδεια για την κηδεία του πρώτου νεκρού στην Ελλάδα

Ποιοί θα βρίσκονται στην εκκλησία για το τελευταίο “αντίο”. Τι έδειξαν οι εξετάσεις σε δείγματα που ελήφθησαν απο τα παιδιά του.

Το Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, θα τελεστεί η κηδεία του περιφερειακού συμβούλου από την Αμαλιάδα, Μανώλη Αγιομυργιαννάκη, του πρώτου Έλληνα που έχασε τη ζωή του από τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του patrisnews.com, το πρωί δόθηκε η άδεια από την Μητρόπολη Ηλείας για την τέλεση της κηδείας, στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου, στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το φέρετρο θα φτάσει 2 λεπτά πριν από την έναρξη της κηδείας και εντός του ναού θα βρίσκονται μόνο οι στενοί του συγγενείς.

Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα βγήκε το αποτέλεσμα της επαναληπτικής εξέτασης των παιδιών του άτυχου 66χρονου, το οποίο είναι αρνητικό.