Αρτα

Κορονοϊός: “Συναγερμός” έχει σημάνει στο Νοσοκομείο Άρτας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Γιατροί και νοσηλευτές έχουν μπει σε “καραντίνα”, αφού ήρθαν σε επαφή με ασθενή θετικό στον COVID-19.

Σε “καραντίνα” έχουν μπει 41 εργαζόμενοι – γιατροί και νοσηλευτές – στο Νοσοκομείο της Άρτας, καθώς ήρθαν σε επαφή με νεφροπαθή που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής είναι ασυμπτωματικοί στο σύνολό τους, ωστόσο η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αναστάτωση.

Μάλιστα, ο Ιατρικός Σύλλογος Άρτας έχει ζητήσει εθελοντικά τη βοήθεια ιδιωτών γιατρών για να συνεχιστεί η λειτουργία του νοσοκομείου.