Αργολίδα

Μητροπολίτης Αργολίδας: Συμφωνώ με την κυβέρνηση που σταμάτησε τις Λειτουργίες στην εκκλησία

Υποστήριξε ότι “κάποιες φορές η Εκκλησία σκέφτεται συντηρητικά” και ζήτησε “να απομονωθούν ακραίες φωνές ηρωισμού”.

Ο Μητροπολίτης Αργολίδας Νεκτάριος, μιλώντας στην ΕΡΤ1 δήλωσε ¨σύμφωνος με την απόφαση της Πολιτείας να σταματήσει τις Λειτουργίες”, υποστήριξε ότι “κάποιες φορές η Εκκλησία σκέφτεται συντηρητικά”, ζήτησε “να απομονωθούν ακραίες φωνές ηρωισμού”, χαρακτήρισε “επικίνδυνο αυτή την περίοδο για την υγεία των ανθρώπων τον συγχρωτισμό” και τόνισε ότι “η λέξη κρίση, στα κινέζικα, σημαίνει ευκαιρία”.

“Με βρίσκει σύμφωνο παρ΄ ότι είναι κάτι που μας πονάει. Είναι πρωτόγνωρο, όμως μπροστά στην υγεία των ανθρώπων νομίζω ότι πολύ σωστά έπραξε η Πολιτεία”.

“Είναι αλήθεια ότι πάντα η Εκκλησία είναι σκεπτική σε κάποια πράγματα να πω συντηρητική, δεν ξέρω αν είναι σωστή έκφραση. Ίσως να μην είχαμε συνειδητοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος. Η απόφαση της Πολιτείας δεν είναι ενέργεια εναντίον της Πολιτείας. Το έκανε από ανάγκη. Το πιστεύω ακράδαντα”.

” Μου άρεσε πολύ η δήλωση του Οικουμενικού Πατριάρχη. Νομίζω ότι οι περισσότεροι το έχουμε κατανοήσει. Εχουμε ενημερώσει τον κόσμο. Τους τόνισα ότι δεν πρέπει να εκκλησιάζονται οι άνθρωποι. Ο συγχρωτισμός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος για την υγεία των ανθρώπων. Ακραίες φωνές ηρωισμού πρέπει να απομονωθούν”.

“Είναι ευκαιρία να δει η οικογένεια τα μέλη της. Οι γονείς με τα παιδιά , να διαβάσουν ένα βιβλίο, να σκεφθούν μερικά πράγματα. Διάβασα ότι η λέξη κρίση στα κινέζικα, μια και μας ήρθε από εκεί ο κορωνοϊός, σημαίνει ευκαιρία. Είναι λοιπόν ευκαιρία να δούμε τους ανθρώπους μας και να αναθεωρήσουμε μερικά πράγματα.

” Πιστεύω ότι ο Αρχιεπίσκοπος θα στείλει το δικό του μήνυμα. Ο Μακαριότατος έχει μια σύνεση και θέλει να προσέχει μερικά πράγματα”?.