Κοινωνία

Σύλληψη μαθητών Γυμνασίου για πορνογραφία

Χειροπέδες σε δύο ανήλικα για υπόθεση πορνογραφίας. Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη τους.

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων αγοριών, 14 και 15 ετών αντίστοιχα, για υπόθεση πορνογραφίας, προέβησαν αστυνομικοί του τμήματος Λευκίμμης.

Συγκεκριμένα, μετά από καταγγελία γονέων ανηλίκων κοριτσιών της περιοχής, αποκαλύφθηκε, από την αστυνομική έρευνα που διεξήχθη, ότι τα ανήλικα αγόρια, μαθητές γυμνασίου, είχαν στην κατοχή τους και διακινούσαν, σε άλλους ανήλικους μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, γυμνές φωτογραφίες ανηλίκων κοριτσιών.

Σε βάρος των ανηλίκων αγοριών σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθεση πορνογραφίας, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους με την κατηγορία της παραμέλησης της εποπτείας τους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, δύο εξωτερικά μέσα αποθήκευσης τύπου USB, μία κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και δύο κάρτες μνήμης.

Οι δύο ανήλικοι καθώς και οι γονείς τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.