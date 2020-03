Εύβοια

Κορονοϊός: Φυλάκιση 3 ετών και πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφενείου

Ενώπιον του δικαστηρίου βρέθηκε ο επαγγελματίας που αγνόησε όλες τις απαγορεύσεις για την λειτουργία καταστημάτων.

(εικόνα αρχειου)

Ιδιοκτήτης καφενείου από το χωριό Ταξιάρχες Κύμης ήταν ο πρώτος καταστηματάρχης στην Εύβοια που καταδικάστηκε για την παραβίαση των μέτρων απαγόρευσης για τον κορονοϊό...

Συγκεκριμένα, πριν λίγα 24ωρα, πιάστηκε να λειτουργεί κανονικά το καφενείο, το οποίο ήταν γεμάτο από τραπεζοκαθίσματα, και συνελήφθη.



Η δίκη έγινε κανονικά, στα πλαίσια του αυτοφώρου, στα Δικαστήρια Χαλκίδας και ο συλληφθείς καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση με αναστολή, ενώ επιβλήθηκε και πρόστιμο 500 ευρώ.



Όπως γράφει το eviazoom.gr, αφέθηκε αμέσως ελεύθερος καθώς δόθηκε αναστολή, ενώ άσκησε έφεση και η υπόθεση θα εκδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό.