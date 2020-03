Πιερία

Κορονοϊός: Αστυνομικοί δίνουν οδηγίες στους πολίτες με μεγάφωνα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησαν τις περιπολίες οι αστυνομικοί στην Κατερίνη, δίνοντας οδηγίες να μην κυκλοφορούν άσκοπα στον δρόμο.