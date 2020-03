Χαλκιδική

Πυρπασόπουλος στον ΑΝΤ1: ασθενείς με συμπτώματα… κάνουν βόλτες ανάμεσα στον κόσμο (βίντεο)

Τι καταγγέλλει ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής για την ανεύθυνη συμπεριφορά των συμπολιτών του.