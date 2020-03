Έβρος

Καστανιές: το “ευχαριστώ” των κατοίκων στις δυνάμεις των ΜΑΤ (βίντεο)

Ένα συγκινητικό βίντεο που δείχνει την ευγνωμοσύνη των κατοίκων στις Καστανιές Έβρου στους άνδρες των ΜΑΤ για τη φύλαξη των ελληνοτουρκικών συνόρων...

Το δικό τους «ευχαριστώ» είπαν οι κάτοικοι στις Καστανιές Έβρου στους άνδρες των ΜΑΤ που φυλάσσουν τα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Σε ένα συγκινητικό βίντεο, που κάνει το γύρο του διαδικτύου, οι κάτοικοι καταγράφονται στους δρόμους να χειροκροτούν τους άνδρες των διμοιριών που αλλάζουν βάρδια, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την ευγνωμοσύνη τους για το έργο που επιτελούν.

Μάλιστα, μερικοί από τους άνδρες των ΜΑΤ κατεβαίνουν από το όχημα για να ευχαριστήσουν τους κατοίκους στο χωριό των Καστανιών και δεν κρύβουν τη συγκίνησή τους.

Πηγή: grtimes.gr