Σέρρες

Στο Κλειδί Σερρών εκατοντάδες πρόσφυγες από τα νησιά (εικόνες)

Με τήρηση αυστηρών κανόνων για την προστασία της δημόσιας Υγείας μεταφέρθηκαν από την Καβάλα, όπου έφτασαν ακτοπλοϊκώς.

Στην κλειστή δομή φιλοξενίας στο Κλειδί Σερρών μεταφέρθηκαν πρόσφυγες και μετανάστες από τα νησιά του βορείου Αιγαίου, που είχαν φτάσει με πλοίο στην Καβάλα.

Σύμφωνα με το proininews.gr, οι πρόσφυγες και μετανάστες, που έφτασαν στην Καβάλα με το πλοίο «Aqua Blue», κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για λόγους και προστασίας της δημόσιας υγείας, επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία για να μεταφερθούν στην κλειστή δομή στις Σέρρες.

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες φορούσαν χειρουργικές μάσκες, επιβιβάζονταν ανά 5 στα 12 λεωφορεία που τους μετέφεραν στην περιοχή των Σερρών.

Το πρώτο λεωφορείο με πρόσφυγες και μετανάστες από τα νησιά έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Κλειδί Σερρών.

Στην τοποθεσία Κλειδί δημιουργήθηκε το ένα από τα δυο κλειστά κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στο οποίο και θα παραμείνουν για μικρό χρονικό διάστημα μέχρι την απέλασή τους στη χώρα προέλευσης. Το κέντρο κατασκευάστηκε σε μια έκταση 20 περίπου στρεμμάτων και έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας έως και 500 άτομα για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Η τοποθεσία αποτέλεσε επιλογή της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Σιντικής μετά από συνεργασία και με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την κατασκευή του κλειστού κέντρου προσωρινής φιλοξενίας προσφυγών και μεταναστεύων.