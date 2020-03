Θεσσαλονίκη

Ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο

Τρεις ένοπλοι άνδρες, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους, εισέβαλαν στο κατάστημα...

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα ψιλικών στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα τρία άτομα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους εισέβαλαν στο κατάστημα και απέσπασαν από τον υπάλληλο με την απειλή όπλου χρηματικό ποσό ύψους 350 ευρώ.

Από την αστυνομία εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ οι δράστες αναζητούνται.