Ζάκυνθος

Κορονοϊός - Ζάκυνθος: γλέντι στα μπαλκόνια με πρόγραμμα από γνωστό Dj (εικόνες)

Η πρωτοβουλία του Σταύρου Πήλικα έχει γίνει δεκτή με ενθουσιασμό από τους περιοίκους, που βρίσκουν αφορμή για ψυχολογική εκτόνωση.

Την μουσική "επιστράτευσε" στη μάχη κατά του κορωνοϊού ο γνωστός Dj της Ζακύνθου, Σταύρος Πήλικας, ο οποίος με τον τρόπο αυτό θέλησε να στηρίξει και να διασκεδάσει τους συμπατριώτες του που εφαρμόζουν τις οδηγίες της κυβέρνησης και "Μένουν Σπίτι".

Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές που περνάει η πατρίδα μας, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να υπακούσουμε τις οδηγίες των ειδικών και να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας από μια πανδημία.

Η πρωτοβουλία του Σταύρου Πήλικα λοιπόν να παίζει συχνά-πυκνά μουσική από το μπαλκόνι του σπιτιού του, βοηθά τους συνανθρώπους του να μην «πέφτουν» ψυχολογικά και να υπάρχει μια σχετική κανονικότητα. Για αυτόν το λόγο του αξίζει ένα μεγάλο μπράβο.

Το ZanteTimes.GR βρέθηκε εκεί και κατέγραψε αυτό το μουσικό σόου:

Πηγή: zantetimes.gr