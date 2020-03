Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε την άμεση εφαρμογή του μέτρου λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης πολιτών.

Σε απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου) προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα Κυριακή, με απόφαση του περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε την άμεση εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας πολιτών και οχημάτων εντός του Σέιχ Σου, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης πολιτών στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης.

«Παρά τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν, παρά τις οδηγίες που έχουμε δώσει για αποφυγή των περιττών μετακινήσεων ορισμένοι επιμένουν εν μέσω έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού να συμπεριφέρονται αντικοινωνικά. Είναι χρέος μας να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία και να αποτρέψουμε με κάθε μέσο την εξάπλωση του κορονοϊού. Σήμερα Κυριακή καταγράφεται μαζική συγκέντρωση πολιτών στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού. Αποφάσισα να απαγορεύσω την κυκλοφορία στο Σέιχ Σου για όσο διάστημα χρειαστεί, προκειμένου να μην επιτρέψουμε τη διάδοση του κορονοϊού. Το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας και θα αστυνομεύεται διαρκώς για όσο διάστημα χρειαστεί. Απευθύνω εκ νέου έκκληση προς όλους για παραμονή στο σπίτι. Τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας. Μένουμε σπίτι», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Η σχετική απόφαση εκδόθηκε πριν από λίγη ώρα και με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας θα εφαρμοστεί άμεσα, με την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο Σέιχ Σου. Για όσο διάστημα παραμείνει κλειστό το Σέιχ Σου θα επιτρέπεται μόνο η είσοδος κρατικών οχημάτων και υπηρεσιών (Πυροσβεστική, Αστυνομία, Δασαρχείο κτλ.).

Παράλληλα, το drone της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Παρασκευή συνεχίζει να πετά στην παραλιακή ζώνη της Θεσσαλονίκης, προτρέποντας τους πολίτες να μείνουν στο σπίτι τους, να τηρούν τα προληπτικά μέτρα και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ιδίων και των υπολοίπων. Το drone πετάει καθημερινά από την Παρασκευή, χτες Σάββατο και σήμερα από το πρωί μέχρι τις 14.00, ενώ οι απογευματινές πτήσεις ξεκινούν στις 17.30 σήμερα, με σημείο έναρξης το Λευκό Πύργο.