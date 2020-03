Έβρος

Νέα ένταση και χημικά στις Καστανιές (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι ελληνικές δυνάμεις απέκρουσαν εκ νέου προσπάθειες εισόδου στη χώρα. “Βροχή” τα χημικά από την τουρκική πλευρά.

Ιδιαίτερης έντασης επεισόδια εκτυλίχτηκαν την Κυριακή στο τελωνείο των Καστανιών.

Από τις 11.30 το πρωί και σε τακτά χρονικά διαστήματα έως και το απόγευμα, οι ελληνικές δυνάμεις φρούρησης του συνοριακού φράχτη δέχτηκαν μεγάλο αριθμό χημικών, από την τουρκική πλευρά, ενώ απέκρουσαν και τις εκ νέου προσπάθειες εισόδου στη χώρα.

Ομάδα μεταναστών προκάλεσε φθορές σε μικρό τμήμα του συρματοπλέγματος, σε μία ακόμη απόπειρα καταστροφής του, οι οποίες όμως άμεσα αποκαταστάθηκαν από τους Έλληνες φρουρούς των συνόρων.