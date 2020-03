Θεσπρωτία

Νέος σεισμός στην Πάργα

Συνεχίζονται οι σεισμικές δονήσεις στην Πάργα μετά τα 5.6 Ρίχτερ...

Νέος σεισμός, μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 6:41 το πρωί στην Πάργα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 17 χλμ ανατολικά της πόλης και το βάθος του υπολογίζεται στα 14,1 χλμ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για την αναμενόμενη μετασεισμική δραστηριότητα μετά τη δόνηση των 5,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου.

Περισσότεροι από 32 μετασεισμοί με μέγιστο μέγεθος τα 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Πάργας στις πρώτες 18 ώρες μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 Ρίχτερ.

"Είμαστε πάνω στην κορύφωση του φανομένου, το οποίο ειναι σε εξέλιξη και το παρακολουθούμε", είχε δηλώσει ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, ο οποίος εμφανίστηκε επιφυλακτικός μετά τον πρώτο, ισχυρό σεισμό.