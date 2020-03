Ηράκλειο

Υπάλληλος γραφείου τελετών επιτέθηκε σε εργαζόμενο νοσοκομείου

Το θύμα δέχθηκε την επίθεση όταν έκανε παρατήρηση στον δράστη πως δεν τηρεί τα μέτρα πρόληψης για τον κορονοϊό.

(φωτογραφία αρχείου)

Εργαζόμενος στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο δέχθηκε επίθεση το πρωί από υπάλληλο γραφείου τελετών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το candiadoc.gr, ένας οδηγός μεταφοράς φαρμάκων ξυλοκοπήθηκε από υπάλληλο γραφείου τελετών, όταν του έκανε παρατήρηση πως δεν τηρεί τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ο οδηγός τραυματίστηκε στο πρόσωπο από την επίθεση, ενώ ο φερόμενος ως δράστης έγινε άφαντος.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, η Ένωση Εργαζόμενων του Βενιζέλειου Νοσοκομείου αναφέρει:

«Η Ένωση Εργαζομένων του Βενιζέλειου ΓΝ καταγγέλλει σε όλους τους τόνους την απαράδεκτη επίθεση- ξυλοδαρμό συναδέλφου από προσωπικό γραφείου τελετών, που είχε ως αποτέλεσμα την διακομιδή του συναδέλφου στο εφημερεύον Νοσοκομείο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα εντός του Νοσοκομείου και δυστυχώς η παραβατική συμπεριφορά του εν λόγω γραφείου τελετών δεν είναι ασυνήθιστη, καθώς και στο παρελθόν έχει προβεί σε αντίστοιχες πράξεις.

Δηλώνουμε απερίφραστα τη συμπάθεια μας στον συνάδελφο και ταχεία ανάρρωση.

Για το θέμα ενημερώθηκε άμεσα η Διοίκηση του Νοσοκομείου, η οποία και έπραξε τα δέοντα».