Αχαΐα

Ιερείς σε καρότσα αγροτικού ράντισαν με αγιασμό το Αίγιο για τον κορονοϊό (βίντεο)

Γύρισαν όλη την πόλη του Αιγίου και ράντισαν με αγιασμό για τον κορονοϊό...

Ιερείς, ανεβασμένοι στην καρότσα αγροτικού, ακολουθούμενοι από κοβόι αυτοκινήτων, γύρισαν όλη την πόλη του Αιγίου και ράντισαν με αγιασμό για τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, o Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος, συνοδευόμενος από τον πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιο πέρασαν με αυτοκίνητο από πολλά σημεία του Αιγίου και δύο ιερείς από άλλο αυτοκίνητο ράντιζαν με αγιασμό τους λιγοστούς πεζούς!

Μάλιστα, ο πρώην Μητροπολίτης Αμβρόσιος στην ομιλία που εκφωνήθηκε κατά την Ακολουθία των Α΄ Χαιρετισμών, στην Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου Αιγιαλείας (Βερίνο) στις 6-3-2020 τόνισε πως ένα είναι το φάρμακο για τον κορονοϊό και αυτό δεν είναι άλλο από τον αγιασμό, ενώ έδωσε στους πιστούς και οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν με τον αγιασμό ώστε να προφυλαχθούν.