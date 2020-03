Πέλλα

25η Μαρτίου: μια διαφορετική έπαρση σημαίας σε σχολείο στα Γιαννιτσά (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Χωρίς κόσμο στο προαύλιο του 2ου Δημοτικού, αλλά με πολλούς πολίτες στα μπαλκόνια και υπό τον Εθνικό Ύμνο, ο διευθυντής Νίκος Αγγελίδης έκανε έπαρση σημαίας μόνος, λόγω κορονοϊού.