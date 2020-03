Καστοριά

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς στον ΑΝΤ1 για 40χρονη που πέθανε από κορονοϊό (βίντεο)

Από κορονοϊό έχασε τελικά τη ζωή της μια 40χρονη μητέρα από την Καστοριά, κάτι το οποίο αποδείχθηκε μετά θάνατον. Τι λέει στον ΑΝΤ1 και το περιστατικό ο Λ. Παπαδόπουλος.