Μαγνησία

Το Πήλιο ντύθηκε… στα λευκά (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο χειμώνας επέστρεψε για τα καλά στο βουνό των Κενταύρων!

Ο χειμώνας επέστρεψε στο Πήλιο, αφού είχαμε ραγδαία επιδείνωση του καιρού από χθες τη νύχτα και συνεχείς χιονοπτώσεις στα ορεινά του Βουνού των Κενταύρων.

Χιονίζει στα Χάνια, στο χιονοδρομικό κέντρο στις Αγριόλευκες καθώς και στην περιοχή Καράβωμα της Ζαγοράς.

Μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας αποχιονίζουν τον δρόμο Βόλου-Χανίων-Ζαγοράς από τα ξημερώματα για να κρατηθεί το οδόστρωμα καθαρό.

Τα θερμόμετρα στα Χάνια του Πηλίου δείχνουν μηδέν βαθμούς, ενώ στις χαμηλότερες περιοχές πέφτει ψιλή βροχή.