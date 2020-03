Θεσπρωτία

Νέα σεισμική δόνηση στην Πάργα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αναστατώθηκαν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:49 της Τετάρτης σε απόσταση 15 χιλιομέτρων ανατολικά της Πάργας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.