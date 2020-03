Κυκλάδες

Αερομεταφορά ασθενούς με κορονοϊό από τη Σύρο στην Αθήνα (βίντεο)

Πρόκειται για το πρώο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στη Σύρο. Βίντεο με τη μεταφορά του στην Αθήνα.

Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στις Κυκλάδες και συγκεκριμένο στη Σύρο. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 88 ετών, ο οποίος είχε ταξιδέψει την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα για σοβαρούς λόγους υγείας.

Ο ηλικιωμένος είναι καλά στη υγεία του και η αερομεταφορά του έγινε με ελικόπτερο Σινούκ από το αεροδρόμιο της Σύρου στην Αθήνα. Ο 88χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σωτηρία, που υπάγεται στα 13 νοσοκομεία αναφοράς της χώρας.

Παράλληλα, το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη των αρμόδιων φορέων στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπου δόθηκαν διαβεβαιώσεις από τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, Μιχάλη Ζουλουφό, ότι κατά την παραμονή του ασθενούς στη νοσηλευτική μονάδα του νησιού, τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται για τη διαχείριση υπόπτων – επιβεβαιωμένων περιστατικών covid -19.

Εξάλλου, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, Γιώργου Λεονταρίτη, αναφέρεται ότι αμέσως μετά την επιβεβαίωση του πρώτου θετικού κρούσματος, ιχνηλατήθηκαν οι στενές επαφές του 88χρονου και ελήφθησαν μέτρα για άτομα του στενού περιβάλλοντος του ασθενή, αλλά και για το προσωπικό του Νοσοκομείου το οποίο ήρθε σε επαφή μαζί του.