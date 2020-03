Έβρος

25η Μαρτίου: απόδοση τιμών στη Σημαία στις Καστανιές Έβρου (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στο Επιτηρητικό Φυλάκιο 1 στις Καστανιές αποδόθηκαν τιμές στη Σημαία από τη Φρουρά, με ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, μόλις λίγα μέτρα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Ημέρα εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 και με την ταυτόχρονη διέλευση ενός ζεύγους μαχητικών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας και με ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, πραγματοποιήθηκε στις 11.30, η έπαρση της ελληνικής σημαίας, στο Επιτηρητικό Φυλάκιο 1 στις Καστανιές του Νομού Έβρου.