Κοζάνη

Μια οικογένεια σε χωριό υπό καραντίνα: συγκλονίζει το μήνυμα από την Δαμασκηνιά Κοζάνης (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μια μητέρα τριών παιδιών περιγράφει τα συναισθήματα της, λίγες ημέρες αφού επιβεβαιώθηκε ότι πάσχουν από κορονοϊό οι παππούδες της οικογένειας.