Πρέβεζα

Ληστεία με λεία “μαμούθ” σε ιατρείο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σήκωσαν το χρηματοκιβώτιο και εξαφανίστηκαν, ανήμερα της εθνικής επετείου.

(φωτογραφία αρχείου)

Χρηματοκιβώτιο με περισσότερες από 200 χιλιάδες ευρώ, κατάφεραν να αρπάξουν άγνωστοι δράστες από ιατρείο στην Πρέβεζα, αργά το βράδυ της εθνικής επετείου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δράστες κατάφεραν να διαρρήξουν την πόρτα εισόδου του ιατρείου, να σηκώσουν το χρηματοκιβώτιο και να εξαφανιστούν.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζονται οι εικόνες από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, αλλά και το πελατολόγιο του γιατρού.