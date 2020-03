Αιτωλοακαρνανία

Βάφτηκε … με αίμα η άσφαλτος

Ακόμη ένα νέος άνθρωπος ξεψύχησε στην άσφαλτο.

Θανάσιμα τραυματίστηκε 26χρονος σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Βάρνακα - Κανδήλας του δήμου Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δίκυκλη μηχανή που οδηγούσε ο 26χρονος εξετράπη, για άγνωστο ακόμα λόγο, από την πορεία της και στην συνέχεια προσέκρουσε σε μεταλλικό κάδο.

Ο 26χρονος διακομίστηκε στο κέντρο Υγείας Αστακού, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.