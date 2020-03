Ηράκλειο

Στην Κρήτη η ταφή του Γερμανού καθηγητή που πέθανε από κορονοϊό

Απαγορεύτηκε ο επαναπατρισμός του. Σε μεταλλικό φέρετρο η σορός του. Η επιπλοκή που του στέρησε τη ζωή. Τι έδειξαν οι εξετάσεις στους φοιτητές του.

Στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου, για λόγους ασφαλείας και δημόσιας υγείας, έγινε η ταφή του 42χρονου Γερμανού καθηγητή, που βρισκόταν στην Κρήτη για σεμινάριο στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και αποτελεί το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα του κορονοϊού στην Κρήτη.

Εξαιτίας της αιτίας του θανάτου του 42χρονου καθηγητή απαγορεύτηκε ο επαναπατρισμός του με αποτέλεσμα να ταφεί στον τόπο όπου πέθανε. Η ταφή του επιστήμονα από το Πανεπιστήμιο της Βρέμης ολοκληρώθηκε πάντως με απόλυτο σεβασμό στο νεκρό και με όλες τις προβλεπόμενες βάσει πρωτοκόλλου διαδικασίες σε απόλυτη συνεννόηση με τους ιατροδικαστές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα, η σορός του 42χρονου καθηγητή μπήκε σε μεταλλικό κι όχι σε ξύλινο φέρετρο.

«Από την πρώτη στιγμή με την πρόξενο της Γερμανίας είχαμε επικοινωνία όπως και με τους γονείς και τη σύντροφό του. Ακολουθήθηκε αυτό ακριβώς το οποίο θα ήθελε και εκείνος. Εκπροσωπήθηκε στην ταφή και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενώ διαβάστηκε από συνάδελφό του επιστολή από τους γονείς και τη σύντροφο του» τόνισε η διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Λένα Μπορμπουδάκη.

Ο 42χρονος, που ήταν από τα πρώτα διεγνωσμένα κρούσματα του κορονοϊού στο νησί και διέμενε αρχικά σε σπίτι, χρειάστηκε να μεταφερθεί το περασμένο Σαββατοκύριακο στο ΠΑΓΝΗ, καθώς η υγεία του εμφάνιζε επιδείνωση.

Σε δηλώσεις της η, ανέφερε ότι ο 42χρονος εμφάνισε μια επιπλοκή που έχει ταυτιστεί με αρκετά θανατηφόρα κρούσματα του κορονοϊού μέχρι σήμερα σε χώρες απ' όπου έχει περάσει ο ιός.

«Υπήρξε μια επιπλοκή που έχει παρουσιαστεί και σε άλλα περιστατικά με κορονοϊό παγκοσμίως και επιφέρει το θάνατο. Την επιπλοκή την γνώριζαν οι γιατροί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και από την πρώτη στιγμή αυτό ήταν που φοβόμασταν και που, όπως αποδείχθηκε, δεν γινόταν να αποφευχθεί», ανέφερε η κ. Μπορμπουδάκη.

Καλά στην υγεία τους οι φοιτητές που παρακολούθησαν τα σεμινάρια του καθηγητή

Οι φοιτητές που παρακολούθησαν τα σεμινάρια του 42χρονου Γερμανού καθηγητή παραμένουν όλοι καλά στην υγεία τους, ταυτόχρονα όμως είναι βαθιά συγκλονισμένοι για τον πρόωρο χαμό του δασκάλου τους. Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, ανακοίνωση εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης για το θάνατο του καθηγητή. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου έχει ως εξής:

«Με ανείπωτη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον φίλο και συνάδελφο δρ Andreas Hilboll, που έχασε τη μάχη με τη ζωή, θύμα του φονικού κορονοϊού, τη στιγμή που υπηρετούσε το Πανεπιστήμιό μας. Ο Ανδρέας, μαθηματικός με ειδίκευση στην ανάκτηση και επεξεργασία δορυφορικών παρατηρήσεων του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, μόνιμο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Φυσικής του Πανεπιστημίου της Βρέμης, με το οποίο μας συνδέει μακρόχρονη επιστημονική συνεργασία, είχε επισκεφθεί το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS για ακαδημαϊκούς, προκειμένου να πραγματοποιήσει επιστημονικά σεμινάρια στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και να έχει επιστημονική συνεργασία με τα μέλη της ερευνητικής ομάδας αριθμητικών προσομοιώσεων ατμοσφαιρικής χημείας και κλίματος.

Ο Ανδρέας διατηρούσε εξαιρετικές σχέσεις τόσο με επιστήμονες του Πανεπιστημίου Κρήτης όσο και με όλους τους ερευνητές της διεθνούς κοινότητας με τους οποίους συνεργάστηκε στη διάρκεια της επιστημονικής του σταδιοδρομίας. Οι άριστες επιστημονικές γνώσεις του, η παιδαγωγική του ικανότητα και κυρίως η ευγένεια και η καλοσύνη του, ήταν λίγα μόνο από τα χαρακτηριστικά του πολυτάλαντου αυτού επιστήμονα και του θαυμάσιου ανθρώπου.

Οι φοιτητές που παρακολούθησαν τα σεμινάρια του παραμένουν όλοι καλά στην υγεία τους, ταυτόχρονα όμως είναι βαθιά συγκλονισμένοι για τον πρόωρο χαμό του δασκάλου τους.

Για όλους εμάς στο Πανεπιστήμιο Κρήτης όσο και για ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα ο χαμός του Ανδρέα αποτελεί μια τεράστια απώλεια. Σε πρώτη ευκαιρία θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στη μνήμη του. Συλλυπούμαστε θερμά τους οικείους και τους φίλους του. Ο Ανδρέας θα μείνει για πάντα στην καρδιά μας».