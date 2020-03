Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: πρόστιμο σε 23χρονο που “έσπασε” την καραντίνα

Ο 23χρονος είχε επιστρέψει από τη Γερμανία και του είχε επιβληθεί κατ οίκον περιορισμός!

Πρόστιμο 5.000 ευρώ επιβλήθηκε σε έναν 23χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς εκτός του σπιτιού του κατά παράβαση της καραντίνας που του είχε επιβληθεί, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον κορονοϊό.

Ο 23χρονος, ο οποίος είχε επιστρέψει από την Γερμανία εντοπίστηκε την Τετάρτη στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.