Έβρος

Νύχτα έντασης στις Καστανιές – Φωτιά πίσω από τον φράχτη (βίντεο)

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε μετά τα μεσάνυχτα στην τουρκική πλευρά.

Ένταση επικράτησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, μετά την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην τουρκική πλευρά.

Τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα παραμένουν αδιευκρίνιστα. Πιθανολογείται πως οφείλεται στις φωτιές που ανάβουν μετανάστες, που παραμένουν κοντά στον φράχτη, λόγω του έντονου ψύχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τουρκικές Αρχές επιδιώκουν την απομάκρυνση μεγάλου αριθμού μεταναστών από την περιοχή, εξέλιξη που αποδίδεται στην εξάπλωση της επιδημίας κορονοϊού.