Θεσσαλονίκη

Καρέ-καρέ ο εμπρησμός αυτοκινήτου (βίντεο)

Έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη. Αδιευκρίνιστο το κίνητρο της εμπρηστικής επίθεσης.

Άγνωστος πυρπόλησε, το βράδυ της Πέμπτης, όχημα του Δήμου Καλαμαριάς, που χρησιμοποιούνταν για τη διανομή φαγητού σε ευπαθείς δημότες.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το thestival.gr, φαίνεται ότι ο δράστης φτάνει στο σημείο, όπου είναι σταθμευμένο το όχημα, με το ποδήλατό του. Αφού περιεργάζεται τον χώρο και το όχημα, καταφέρνει να παραβιάσει την πόρτα του οδηγού. Περνάει στο εσωτερικό του και βάζει φωτιά. Δεν απομακρύνεται από το σημείο. Το όχημα είναι γεμάτο από καπνούς, όμως εκείνος παραμένει. Απομακρύνεται για περίπου δύο λεπτά και επιστρέφει εκ νέου. Λίγο αργότερα αποχωρεί οριστικά.

Το όχημα βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου, στη συμβολή των οδών Αγίου Νικολάου και Ηλία Μικρουλέα. Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασαν στο σημείο δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά. Οι Aρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.