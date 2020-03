Σάμος

Ο Δήμαρχος Ικαρίας στον ΑΝΤ1 για το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στο νησί (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για τον νεαρό που διαπιστώθηκε ότι πάσχει από τον ιό και την αναζήτηση των επαφών που είχε στο νησί.