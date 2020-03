Κοινωνία

Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του Λάμπρου (εικόνες)

Με μηχανές, περιπολικά και αναμμένες σειρήνες η τελευταία του περιπολία του «Ζητά».

Μέσα σε βαρύ κλίμα έγινε το πρωί της Παρασκευής 27 Μαρτίου 2020 η κηδεία του Λάμπρου Δημητρουλάκου, του 48χρονου Αρχιφύλακα της Τροχαίας Βέροιας που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, από ανακοπή καρδιάς, στο σπίτι του, το απόγευμα της 25ης Μαρτίου.

Ο άτυχος αστυνομικός κηδεύτηκε σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στα κοιμητήρια της Βέροιας. Οι συνάδελφοί του, τίμησαν τον Λάμπρο, συνοδεύοντάς τον με πομπή στην τελευταία του περιπολία στην Βέροια και σε όλη τη διαδρομή μέχρι την τελευταία του κατοικία.

Της πομπής προπορευόταν ένα περιπολικό, ενώ το όχημα με την σορό του 48χρονου «Ζητά» της Τροχαίας, που ήταν τυλιγμένη με την γαλανόλευκη, ακολουθούσαν οι συνάδελφοί του με τις υπηρεσιακές τους μηχανές. Περνώντας η πομπή έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας, οι σειρήνες ήχησαν εις ένδειξη τιμής, σκίζοντας τον αέρα και προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στους συναδέλφους που στάθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν.