Αχαΐα

Κουκουλοφόροι με μαχαίρι έκαναν ληστεία σε μίνι μάρκετ

Άμεση η κινητοποίηση των αστυνομικών, οι οποίοι κατάφεραν να συλλάβουν έναν από τους δράστες.

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία λίγα λεπτά μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής, μετά από ειδοποίηση για ληστεία με την απειλή μαχαιριού, σε μίνι μάρκετ, στην οδό Γηροκομείου, στην Πάτρα.

Οι τρεις δράστες, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους, ακινητοποίησαν την γυναίκα ταμία του καταστήματος και αφαίρεσαν το ποσό των 600 ευρώ, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και λίγα λεπτά αργότερα συνέλαβε έναν από αυτούς, ενώ εντοπίστηκε και τσάντα με τα χρήματα.

Πηγή: patrastimes.gr