Κεφάλλονια

Κορονοϊός: πρώτο κρούσμα στην Κεφαλονιά – Σε καραντίνα γιατροί και νοσηλευτές

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τα λάθη και οι παραλείψεις του άνδρα που έφθασε στο νησί από το εξωτερικό. Ιχνηλατούνται οι επαφές του οικογενειάρχη.

Αντιμέτωπες με το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στο νησί είναι οι Αρχές στην Κεφαλονιά. Όλα ξεκινούν στις 3 Μαρτίου όταν ένας άνδρας (ηλικίας 30-40 ετών) μαζί με τη γυναίκα του και τα τρία μικρά τους παιδιά έφθασαν στην Κεφαλονιά (τόπο καταγωγής της γυναίκας του), από την Σουηδία όπου διέμεναν μόνιμα.

Ο άνδρας γυρίζει στην Σουηδία για να τακτοποιήσει κάποιες εκκρεμότητες και επιστρέφει στην Ελλάδα στις 17 Μαρτίου, για να δουλέψει ως εποχικός μάγειρας στο νησί, όπως ο ίδιος έλεγε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ekefalonia.gr, παρά τις συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας να παραμείνει σε καραντίνα εντός της Αττικής για 14 ημέρες ο ίδιος αναχώρησε για την Κεφαλονιά την ίδια ημέρα.

Στις 25 Μαρτίου και ενώ ήταν 7 ημέρες στο νησί, ο άνδρας παρουσιάζει συμπτώματα, πηγαίνει στο νοσοκομείο και κάνει το τεστ. Από τους γιατρούς δέχεται αυστηρές συστάσεις να παραμείνει σε καραντίνα έως ότου έρθει η απάντηση.

Στις 27 Μαρτίου βγήκαν τα επίσημα αποτελέσματα που τον εμφανίζουν θετικό στον ιό Covid 19. Την ίδια ώρα «χτυπάει» κόκκινος συναγερμός στο νοσοκομείο. Ζητείται να κάνουν τεστ άμεσα όλη η οικογένεια του και όλα τα άτομα που είχαν έρθει σε επαφή μαζί του.

Η γυναίκα του νεαρού άνδρα, λίγες ημέρες πριν, είχε υποβληθεί σε σοβαρή επέμβαση στο Νοσοκομείο Αργοστολίου, κάτι που θα περιπλέξει την κατάσταση, αν τελικά και εκείνη θετική στον ιό.

Όλα αυτά, ενώ βάσει πρωτοκόλλου, μπαίνουν σε καραντίνα 13 εργαζόμενοι του νοσοκομείου που ήρθαν σε άμεση επαφή με τον νεαρό άνδρα-φορέα του ιού. Εκείνος, μετά τις απαραίτητες συστάσεις επέστρεψε σπίτι του, με ήπια συμπτώματα, παραμένοντας σε αυστηρή καραντίνα.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει ένα τεράστιο αγώνα ώστε να γίνει σύντομα και όσο το δυνατόν καλύτερα η ιχνηλάτηση των ανθρώπων που έχουν έρθει σε επαφή τις τελευταίες επτά ημέρες που βρισκόταν στην Κεφαλονιά.