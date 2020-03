Αχαΐα

Ληστεία στην Πάτρα: η απίστευτη δικαιολογία των δραστών (εικόνες)

Τι φέρονται να υποστήριξαν οι δράστες για τους λόγους που τους ώθησαν να κάνουν την ληστεία.

Απίστευτο είναι αυτό που φέρεται να ισχυρίστηκαν στους Αστυνομικούς οι τρεις νεαροί δράστες της ληστείας σε μίνι μάρκετ.

Οι νεαροί, φορώντας κουκούλες μπήκαν το βράδυ της Παρασκευής στο κατάστημα, στην οδό Γηροκομείου 52 και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου αφαίρεσαν από γυναίκα που εργαζόταν στο κατάστημα τις εισπράξεις της ημέρας, οι οποίες υπολογίζονται πάνω από 600 ευρώ.

Όταν συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς φέρεται να ισχυρίστηκαν στην απάντηση γιατί το έκαναν: "Το κάναμε για να δούμε πώς είναι ... το κάναμε για την εμπειρία"!

Μάλιστα κατά τις ίδιες πληροφορίες του tempo24.gr, οι τρεις νεαροί ήταν καλά "πληροφορημένοι", υποστηρίζοντας ότι άφησαν μακριά τα κινητά τους τηλέφωνα, γιατί ήξεραν ότι θα η Αστυνομία θα μπορεί να τους βρει από το σήμα!

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθησαν, χθες αργά το βράδυ και σήμερα το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, τρεις ημεδαποί άνδρες, ηλικίας 16,17 και 16 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου για τα όπλα.



Πιο συγκεκριμένα, οι δράστες, χθες αργά το βράδυ, στην Πάτρα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με μαντήλια, μετέβησαν σε μίνι μάρκετ, όπου απείλησαν υπάλληλο με κατσαβίδι και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ.



Στο πλαίσιο συντονισμένων αναζητήσεων οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, εντόπισαν χθες αργά το βράδυ και συνέλαβαν δύο δράστες, ενώ ο τρίτος συνελήφθη σήμερα το πρωί, στην Πάτρα, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή ενός από τους συλληφθέντες, το χρηματικό ποσό των 596 ευρώ, το οποίο αφού κατέσχεσαν το απέδωσαν στην υπάλληλο του μίνι μάρκετ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.