Έκανε αναλήψεις μετρητών και αγορές με κλεμμένες κάρτες

Χειροπέδες στον δράστη πέρασαν οι Αστυνομικοί.

Αναλήψεις χρημάτων από ΑΤΜ τραπεζών και αγορές προϊόντων κατηγορείται ότι πραγματοποίησε, με κλεμμένες κάρτες, άνδρας που συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς κατηγορείται ότι διέρρηξε τρία οχήματα στην Χαλκιδική και αφαίρεσε από το εσωτερικό τους διάφορα αντικείμενα και 5 τραπεζικές κάρτες, με τις οποίες πραγματοποίησε στην συνέχεια τις αναλήψεις χρημάτων, καθώς και ανέπαφες συναλλαγές σε καταστήματα, συνολικού ύψους 200 ευρώ.

Στην κατοχή του βρέθηκαν 530 ευρώ και προϊόντα που φέρεται ότι αγόρασε χρησιμοποιώντας τις κλεμμένες κάρτες.