Θεσσαλονίκη

Πέθανε ο άνδρας που δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων

Μάχη έδωσε ο άτυχος άνδρας για πάνω από είκοσι μέρες νοσηλείας.

Την τελευταία του πνοή στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, άφησε 65χρονος ο οποίος στις 6 Μαρτίου είχε δεχθεί επίθεση από αγέλη αδέσποτων σκύλων, στην περιοχή Ελαιόρεμα Πυλαίας.

Ο άτυχος άνδρας όλο αυτό το διάστηκα νοσηλευόταν με τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος, στη Mονάδα Eντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Να σημειωθεί, ότι για το περιστατικό η εισαγγελέας Θεσσαλονίκης, Γ. Χατζηπαρασίδου, παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δέχθηκε την επίθεση ο 65χρονος και για τον καταλογισμό ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών.