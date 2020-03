Εύβοια

Σύλληψη ιερέα που κοινώνησε πιστούς

Άμεση ήταν η επέμβαση της Αστυνομίας για τον παραβάτη ιερέα. Πώς έφτασαν στα ίχνη του.

(φωτογραφία αρχείου)

Ιερέας συνελήφθη σήμερα σε χωριό του δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, από την Ελληνική Αστυνομία.

Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία ότι είχε ανοίξει την εκκλησία και κοινωνούσε λίγους πιστούς, παραβιάζοντας το σχετικό μέτρο για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Η καταγγελία έγινε από πολίτη, που τηλεφώνησε στη γραμμή εκτάκτου ανάγκης, 112.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον παπά και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Δίρφυων- Μεσσαπίων, ενώ σήμερα ανακοινώθηκε και η παράταση των μέτρων που αφορούν στην εκκλησία.